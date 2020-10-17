Подмосковные «Химки» сообщили об уходе нападающего «Зенита-2» Ильи Воробьева, который выступал за химчан на правах аренды.

Как сообщает официальный Twitter «Химок», арендное соглашение 21-летнего Воробьева с клубом расторгнуто по взаимному согласию.

Отметим, воспитанник академии «Зенита» Воробьев принял участие в трех матчах чемпионата России в составе «Химок», проведя на поле 24 минуты.

Ранее стало известно, что кандидат в сборную России воспитанник петербургского футбола Павел Могилевец оформил полноценный переход в «Химки». Игрок заключил контракт с подмосковным клубом сроком на один год. В текущем сезоне Могилевец в составе «Рубина» сыграл лишь в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле восемь минут, и не отметившись результативными действиями.