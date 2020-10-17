Руководить московским «Динамо» в матче 11-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА будет Александр Кульчий.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, новый главный тренер бело-голубых Сандро Шварц еще не прибыл в Россию, так как оформление всех необходимых документов в период пандемии коронавируса занимает больше времени.

Отметим, Кульчий стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Кирилла Новикова. В десятом туре московский клуб под руководством Кульчия обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. «Динамо» сыграет с ЦСКА завтра, 18 октября.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды 14 октября. Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.