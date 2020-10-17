Московское «Динамо» объявило о переходе уругвайского защитника Гильермо Варелы из датского «Копенгагена» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, соглашение об аренде рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!» — сообщает пресс-служба москвичей.

Отметим, в 2019 году Варела перешел в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за 1,75 миллионов евро. В составе датского клуба уругваец отыграл 53 встречи, в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее Варела выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

В составе сборной Уругвая Варела провел пять матчей и не отметился результативными действиями.