«Уфа» объявила о расторжении контракта с люксембургским полузащитником Оливье Тиллем.

Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Отмечается, действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, 23-летний Тилль перешел в «Уфу» летом 2018 года из люксембургского «Прогресса». За это время футболист провел 56 матчей в составе российского клуба, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может стать футболистом башкирской «Уфы». Уфимский клуб может арендовать 20-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Михаил Игнатов провел 13 матчей за дубль московского клуба в Футбольной национальной лиге. На счету игрока три гола и три результативные передачи.