Российский игрок «Монако» перешел в «Рубин»

Российский нападающий французского «Монако» Кирилл Климов стал футболистом казанского «Рубина».

Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Детали сделки не разглашаются.

Российский футболист является воспитанником московского «Локомотива», откуда в январе 2019 году перешел в «Серкль Брюгге II», а в августе того же года — в «Монако B».

Отметим, контрольный пакет акций клуба «Серкль Брюгге» принадлежит владельцам «Монако».