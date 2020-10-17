Российский игрок «Монако» перешел в «Рубин»

Российский нападающий французского «Монако» Кирилл Климов стал футболистом казанского «Рубина».
Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Детали сделки не разглашаются.
Российский футболист является воспитанником московского «Локомотива», откуда в январе 2019 году перешел в «Серкль Брюгге II», а в августе того же года — в «Монако B».
Отметим, контрольный пакет акций клуба «Серкль Брюгге» принадлежит владельцам «Монако».
Ранее стало известно, что кандидат в сборную России футбола Павел Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки». Игрок заключил контракт с подмосковным клубом сроком на один год. В текущем сезоне Могилевец в составе «Рубина» сыграл лишь в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле восемь минут, и не отметившись результативными действиями.
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