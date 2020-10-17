Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

В матче 11-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» обыгрывает «Сочи» после первого тайма со счетом 2:0.

Отличиться удалось Вячеславу Караваеву на 16-й минуте и Александру Ерохину на 24-й минуте встречи.

Отметим, после десяти туров российской премьер-лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у московского «Спартака», однако красно-белые уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Сочи» также идет в группе лидеров. У команды Владимира Федотова 19 очков и пятое место.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Со стартовым составом команды Сергея Семака можно ознакомиться здесь.