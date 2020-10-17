Российский защитник московского «Динамо» Григорий Морозов стал футболистом «Уфы».

Об этом сообщает пресс-служба уфимцев. Отмечается, в «Уфе» Морозов будет играть на правах аренды.

26-летний Морозов является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева. В 2012 году оказался в академии «Динамо», через которую пробился в основу бело-голубых. На счету Морозова 119 матчей в составе «Динамо», четыре гола и три результативные передачи.

Ранее московское «Динамо» объявило о переходе уругвайского защитника Гильермо Варелы из датского «Копенгагена» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, соглашение об аренде рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее Варела выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».