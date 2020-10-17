Тренерский штаб бергамской «Аталанты» назвал стартовый состав команды на матч четвертого тура итальянской Серии A против «Наполи».

В основном составе команды выйдут Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Хосе Луис Паломино, Фабио Депаоли, Мартен де Роон, Марио Пашалич, Робин Госенс, Алехандро Гомес, Йосип Иличич и Дуван Сапата.

Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в число запасных. Миранчук, перешедший в «Аталанту» из «Локомотива» в августе, оправился от травмы и сегодня может дебютировать за новый клуб.

Отметим, матч между «Наполи» и «Аталантой» пройдет в Неаполи и начнется в 16:00 по московскому времени.

В данный момент команда Гасперини идет на первом месте в таблице с девятью очками, подопечные Гаттузо занимают восьмую строчку с пятью баллами.