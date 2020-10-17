Вендел дебютировал в составе «Зенита» в игре против «Сочи»

В матче 11-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи» состоялся дебют новичка петербургской команды, португальского полузащитника Вендела.
23-летний бразилец вышел на замену на 65-й минуте. Вендел появился на поле, заменив автора второго гола петербуржцев, Александра Ерохина.
Первый мяч сине-бело-голубых забил Вячеслав Караваев, в данный момент счет встречи — 2:1. У гостей отличился Кирилл Заика.
Отметим, после десяти туров российской премьер-лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у московского «Спартака», однако красно-белые уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Сочи» также идет в группе лидеров. У команды Владимира Федотова 19 очков и пятое место.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Со стартовым составом команды Сергея Семака можно ознакомиться здесь.
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