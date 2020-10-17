В матче 11-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Вячеслав Караваев на 16-й минуте, Александр Ерохин на 24-й минуте и Дуглас Сантос с передачи Алексея Сутормина на 93-й минуте встречи, у сочинцев единственный гол забил Кирилл Заика на 57-й минуте.

Отметим, в матче с «Сочи» состоялся дебют новичка петербургской команды, португальского полузащитника Вендела. Вендел появился на поле, заменив автора второго гола петербуржцев, Александра Ерохина.

После 11 туров российской премьер-лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. У московского «Спартака» 21 балл, однако красно-белые пока не провели игру против «Химок. «Сочи» идет на четвертой позиции с 19 баллами.