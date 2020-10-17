Личный тренер российского биатлониста Алексея Слепова Валерий Храмоножкин сообщил причину, по которой спортсмен пропустил третий допинг-тест за 12 месяцев.

Слова Храмоножкина цитирует агентство ТАСС. По словам тренера, Слепов утром 30 сентября прилетел из Тюмени, сдал оружие и должен был ехать домой. Ухудшение состояния биатлонист почувствовал еще утром, но из-за некритичного состояния не стал менять данные в системе ADAMS.

По словам Храмоножкина, ближе к вечеру Слепову стало так плохо, что он не смог сесть ни в самолет, ни на поезд, поэтому пришлось обращаться в больницу. «Там ему выдали соответствующие справки. Их вместе с объяснительной он предоставил РУСАДА. Теперь ждем решения», — отметил тренер, подчеркнув, что первые два теста биатлонист пропустил из-за безалаберности.

Напомним, пропуск трех допинг-тестов за 12 месяцев карается отстранением от соревнований на год и более.