Американский боец MMA, обладатель временного пояса UFC в легком весе Джастин Гэтжи прибыл в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Именно в этом городе на бойцовском острове Яс состоится турнир UFC 254, на котором главным событием вечера станет поединок Джастина Гэтжи и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

О прибытии в Абу-Даби Гэтжи написал в своем «Инстаграме». «Приземлился и получил первую встряску на острове Яс. Экипаж самолёта и персонал отеля были просто восхитительными и сделали мою поездку простой и комфортной», — написал боец в своем аккаунте.

Напомним, турнир UFC 254 запланирован на 24 октября. Изначально бой Хабиба и Гэтжи должен был пройти в сентябре, но поединок отложили из-за смерти отца российского бойца.