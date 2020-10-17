Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова.

Теннисисты провели на центральном корте комплекса «Сибур-Арена» больше двух часов и сыграли три сета. Счет по партиям 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Рублева.

Оба теннисиста сделали за матч по восемь эйсов, Рублев совершил две двойных ошибки за игру, его соперник — сразу восемь. Рублев успешнее действовал на брейк-пойнтах: 2 из 5 реализованных брейков, у Шаповалова — 1 из 6.

По пути к финалу Андрей Рублев обыграл Вашека Поспишила, Уго Умбера и Кэмерона Норри.

В финале Андрею Рублеву предстоит сыграть с победителем пары Милош Раонич (Канада) — Борна Чорич (Хорватия). Игра состоится завтра, 18 октября.