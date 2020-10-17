Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Сочи» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги.

Слова Семака в послематчевой пресс-конференции приводит официальный «Твиттер» клуба. По мнению тренера, победа над «Сочи» получилась абсолютно заслуженной, команда сыграла хорошо за исключением момента с пропущенным мячом.

По словам Семака, «Зенит» решил в матче две задачи: победить и разделить игроками, которые уезжали в сборные во время международного перерыва. «Хотели дать возможность отдохнуть Дзюбе, Оздоеву и Жиркову», — сказал тренер.

Напомним, «Зенит» победил «Сочи» на домашнем стадионе со счетом 2:1, в составе петербуржцев отличились Вячеслав Караваев и Александр Ерохин.