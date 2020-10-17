Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о результатах тестирования на коронавирус фигуристов своей группы.

Слова тренера цитирует агентство ТАСС.

Сейчас на базе в Новогорске проходят подготовку основные ученики группы Мишина: это Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Перед стартом тренировок в Новогорске они находились на изоляции в номерах и ждали результатов тестирования.

«Тесты у всех в порядке, приступили к тренировкам», — сказал Мишин.

Напомним, эти фигуристы группы Мишина примут участие в третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Турнир пройдет с 23 по 27 октября, зрителей на выступлениях не будет.