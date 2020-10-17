Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова высказала свое мнение об экстремальном похудении и диетах.

В эфире в «Инстаграме» Sports.ru Радионова отметила, что для того, чтобы похудеть, нужно проконсультироваться у специалиста, который пропишет рацион питания.

«Я не люблю слово «диета» — девочкам ни в коем случае нельзя говорить «зашейте рот». Потому что это сразу психологически откладывается в голове», — отметила фигуристка, подчеркнув, что кардинальные меры при похудении вредны, а питание должно быть сбалансированным.

Также фигуристка отметила, что в таком случае человек не должен есть фаст-фуд и шоколадки, на данный момент в мире уже придумали столько сладостей, что можно все спокойно заменять.