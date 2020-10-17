Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нескольких травмированных игроков клуба — Андрея Лунева и Малкома.

Слова Семака цитирует портал РИА Новости. По словам Семака, сейчас Лунев тренируется в общей группе.

«До лучших кондиций ему далеко. Сейчас Михаил Кержаков является игроком основного состава», — сказал Семак, добавив, что достойную конкуренцию основному вратарю составят Андрей Лунев и Александр Васютин. В дальнейшем тренер будет принимать решение исходя из состояния вратарей.

Также Семак сообщил, что Малком тренируется по индивидуальной программе. «Когда будут новости — скажем. Пока он не тренируется в общей группе», — добавил тренер.

Напомним, «Зенит» сегодня, 17 октября, победил «Сочи» со счетом 2:1.