Российская фигуристка, призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова высказалась о засилии классических программ в современном фигурном катании.

В прямом эфире в «Инстаграме» портала Sports.ru Радионова заявила, что в фигурном катании уже пора делать более современные программы.

«Да, когда ты катаешь классику — это другой уровень. Но когда 10 из 10 человек катают классику или просто ту музыку, которой миллион лет, это немного неинтересно», — сказала фигуристка, добавив, что она выступает за программы, которые запомнятся всем, с интересными костюмами и фишками.

По словам Радионовой, правила подталкивают фигуристов к определенным рамкам, а если бы было больше свободы, то было бы и больше ресурсов для чего-то нового.