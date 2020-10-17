Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, будет ли в клубе проводиться вакцинация игроков от коронавируса.

Слова Семака с пресс-конференции после матча с «Сочи» цитирует портал РИА Новости.

По мнению тренера, ситуация с коронавирусом как была сложной, так и осталась.

«Что касается вакцин, для игроков в таком режиме сложно что-то предпринять. Когда ситуация с вакцинацией будет более понятной, изучим этот вопрос», — заявил Семак, отметив, что на данный момент футболисты просто соблюдают все требования.

Также тренер надеется на то, что здоровых футболистов будет как можно больше и ничто не помешает «Зениту» достойно выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России.

На данный момент в России третью стадию испытаний проходят уже две вакцины от коронавируса.