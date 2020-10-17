«Наполи» разгромил «Аталанту» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу-2020/21. Игра прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом тайме «Наполи» сумел забить четыре мяча в ворота соперника. На 23 и 27-й минутах дубль в ворота «Аталанты» сделал мексиканец Ирвинг Лосано. На 30-й минуте игры преимущество «Наполи» увеличил Маттео Политано, а разгромным счет сделал Виктор Осимхен.

Во втором тайме «Аталанте» удалось отыграть один мяч — на 69-й минуте гол престижа забил Сэм Ламмерс.

Алексей Миранчук попал в заявку на матч, поскольку уже восстановился от травмы, однако весь матч просидел на скамейке «Аталанты». Сегодня у экс-полузащитника «Локомотива» день рождения, ему исполнилось 25 лет.