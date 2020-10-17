Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Андрея Рублева в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.

Слова Тарпищева цитирует портал агентства ТАСС. «По моим раскладам, на следующей неделе Рублев будет восьмым в рейтинге АТР», — отметил глава ФТР, подчеркнув, что Рублеву удалось не сломаться после неудачного первого сета, а его соперник Денис Шаповалов проиграл себе сам и не справился с нервами в заключительном сете.

«В преддверии финала радует агрессивность Рублева и то, что он физически «не наелся», — дополнил Тарпищев.

Напомним, Андрей Рублев обыграл в трех сетах Дениса Шаповалова и уже завтра, 18 октября, сыграет в финале турнира АТР в Санкт-Петербурге.