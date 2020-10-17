Московский «Локомотив» победил «Уфу в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра прошла на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи Зе Луиша. Эпизод произошел на 67-й минуте встречи.

«Уфа» проиграла четвертый из пяти последних матчей в Российской Премьер-лиге, подопечные Рашида Рахимова не выигрывают в чемпионате уже девять туров подряд и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Локомотив» благодаря победе над «Уфой» пока поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, с результатом в 21 очко команда Марко Николича сравнялась с московским «Спартаком», но у красно-белых еще матч в запасе.