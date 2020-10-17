Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме подопечные Мурада Мусаева сумели открыть счет в компенсированное время: на 45+1 минуте реализовал пенальти Реми Кабелла. Право на одиннадцатиметровый удар для «Краснодара» заработал Сергей Петров.

Во втором тайме «Краснодар» увеличил преимущество благодаря голу Кристоффера Олссона — гол случился на 52-й минуте игры.

В добавленное ко второму тайму время команды обменялись забитыми мячами: в составе «Краснодара» отличился Маркус Берг (мяч засчитали после просмотра видеоповтора), а в составе «Рубина» — Карл Старфельт.