Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл представителя Канады Милоша Раонича в полуфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Соревнования проходят на «Сибур-Арене». Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут и сыграли три партии. Счет по сетам 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Чорича. Отметим, оба теннисиста входят в топ-30 рейтинга АТР.

На счету Раонича 16 эйсов, его оппонент сделал в четыре раза меньше подач навылет. Также Раонич чаще делал двойные ошибки: две против одной у Чорича.

В финале турнира St. Petersburg Open Борне Чоричу придется сразиться с Андреем Рублевым, игра состоится завтра, 18 октября.

Отметим, в прошлом году Борна Чорич уже выходил в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.