Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов высказался о том, каким образом должны развиваться регионы в плане фигурного катания.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Чопозов заявил, что федерация получает свой процент от доходов фигуристов, такую схему предлагают внедрить в регионы.

«Многие фигуристы хотят работать со спонсорами напрямую, искать их. И легче это всё продумывать на уровне региона», — отметил глава ФФККСПб, добавив, что фигуристам нужна достойная финансовая подпитка. На данный момент по словам Чопозова, страна держится на пяти регионах.

«Мне было бы приятно у нас видеть ту же Алину Загитову, чтобы она выступала за Петербург. Не собираюсь ее переманивать, так как очень уважаю Этери Тутберидзе», — отметил Чопозов, добавив, что спортсмены должны знать о том, что Петербург всегда готов их принять.