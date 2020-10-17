Российский пилот одной из команд чемпионата «Формула-2» Роберт Шварцман рассказал о том, где ему комфортнее всего жить — в Петербурге, Москве или в Италии.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Шварцман отметил, что в Петербурге красивее и спокойнее, чем в Москве. В столице России большая суматоха несмотря на то, что в городе больше дел и возможностей.

«Комфортнее всего в Петербурге. Тут у меня друзья, семья, дом. Любимый город, я знаю его наизусть, как говорится, все карты на руках», — отметил пилот.

По словам Шварцмана, в Италии он знает многих людей и часто бывал в этой стране, однако не чувствует себя на этом месте по-домашнему.

Напомним, сейчас Роберт Шварцман идет на пятом месте в личном зачете «Формулы-2».