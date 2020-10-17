Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны и призер чемпионата Европы Анна Щербакова показала двух плюшевых медведей огромного размера.

Фигуристка выложила в «Инстаграме» фото и видео с двумя плюшевыми медведями, один из которых ей не так давно подарили болельщики. Первого огромного зверя Щербакова получила в подарок от фанатов на Гран-при Китая в 2019 году.

«История одного медведя, который обрел дом», — подписала в посте фигуристка.

Напомним, следующим соревнованием для Анны Щербаковой станет этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи, турнир пройдет без зрителей с 23 по 27 октября. Первый этап Кубка России в Сызрани Щербакова выиграла, исполнив в произвольной программе четверной лутц.