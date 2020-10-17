Депутат Государственной думы Российской Федерации, болельщик московского «Локомотива» Игорь Лебедев высказался о составе клуба перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Лебедева цитирует портал Sport24.

«Перед Лигой чемпионов страшно за «Локомотив», потому что, если мы у «Уфы» дома 1:0 с трудом выигрываем за счет ошибки вратаря соперника, то Нойер ошибаться так не будет», — заявил Лебедев, отметив, что таких подарки, как от «Уфы», в Лиге чемпионов не будет.

По мнению депутата ГД, основная причина плохой игры «Локомотива» в том, что президент клуба Василий Кикнадзе полностью провалил работу в трансферное окно и не приобрел ни одного усиления, кроме Зе Луиша.

«К Лиге чемпионов так не готовятся. Продают сильнейших, покупают слабейших. Все, кого купили, сидят на лавке. Смысл покупать таких игроков?», — возмутился Лебедев.