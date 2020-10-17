Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер и глава академии фигурного катания Евгений Плющенко рассказал о том, какие помещения будут на новом катке «Ангелов Плющенко», когда его построят.

В своем «Инстаграме» Плющенко выложил видео, на котором он с сыном Александром прогуливается по строительной площадке и рассказывает, что и где будет располагаться в новом спортивном комплексе.

На втором этаже нового катка будет ресторанная зона. «Здесь спортсмены будут питаться диетически правильным питанием из домашнего хозяйства», — рассказал тренер, отметив, что в помещении планируются витражные окна с видом на лед, чтобы за тренировками издалека могут сидеть родители.

«Также будет зал ОФП, тренажерный зал и зал хореографии. Очень просторно и в то же время уютно. Класс!» – рассказал Плющенко.