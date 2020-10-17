Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин забил дебютный гол за клуб в матче с «Химками» в 11-м туре РПЛ сезона-2020/21.

Футболист отличился на 58-й минуте матча против «Химок», реализовав пенальти, который заработал Эсекьель Понсе, на нем сфолил новичок «Химок» Арсений Логашов. Счёт в матче на данный момент 3:1 в пользу московской команды. Игра проходит на «Арене-Химки».

Второй мяч в игре за «Спартак» забил Эсекьель Понсе с передачи Джордана Ларссона, третий — уже сам Джордан Ларссон.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа 2020 года в статусе свободного агента, но из-за различных травм он сыграл лишь в четырех матчах во всех турнирах. Дебютной встречей Кокорина в «Спартаке» стал матч против ЦСКА.