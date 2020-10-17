Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Игра прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 3:2.

Все голы в матче были забиты уже во втором тайме. На 48-й минуте «Химки» открыли счет благодаря мячу Резиуана Мирзова. Спустя 10 минут «Спартак» заработал пенальти, удар с точки успешно нанес Александр Кокорин, это его первый гол за «красно-белых».

На 63-й минуте отличился Эсекьель Понсе, на 77-й — Джордан Ларссон. «Химки» пытались свести матч к ничьей, но смогли ответить лишь одним голом: на 85-й минуте забил Брайан Идову.

«Спартак» продолжает преследовать «Зенит», команда Доменико Тедеско вновь сравнялась по очкам с лидерами турнирной таблицы.