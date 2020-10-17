«Милан» обыграл «Интер» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «россонери».

«Милан» обеспечил себе победу в матче уже в первой половине встречи. На 13-й минуте Златан Ибрагимович заработал право на пробитие пенальти, отправил мяч с точки в Самира Хандановича, голкипера «Интера», но удачно сыграл на добивании.

На 16-й минуте Ибрагимович сделал дубль, передачу на него в этой атаке сделал Рафаэл Леау.

«Интер» смог отыграть лишь один мяч: на 29-й минуте за «нерадзурри» отличился Ромелу Лукаку.

Отметим, «Милан» пока идет в чемпионате Италии без поражений: команда уже обыграла «Болонью», «Кротоне» и «Специю».