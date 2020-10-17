Американский боец смешанного стиля, обладатель временного титула чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи высказался о своем сопернике по турниру UFC 254 Хабибе Нурмагомедове.

Слова Гэтжи приводит Allboxing.ru. Американец заявил, что уважает Нурмагомедова как бойца за его феноменальные навыки.

«Может быть, он тоже был бы непобежденным, если бы прошел тяжелой дорогой. Но у него были всю карьеру удобные соперники», — сказал Гэтжи, отметив, что ему пришлось столкнуться с отсутствием соперников, он поднимался в весе с такими же как он.

«Я полагаю, что в России ему подбирали соперников несколько раз. Он не сталкивался с трудностями», — отметил Гэтжи, добавив, что 24 октября Хабиб столкнется с подобными трудностями.

Напомним, бой Хабиба и Гэтжи за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет в Абу-Даби 24 октября.