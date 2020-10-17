Российский тренер по биатлону Александр Касперович сообщил, что его подопечный, чемпион мира в спринте Александр Логинов через пару дней отправится на сбор в Тюмень.

Слова Касперовича цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, сейчас Логинов находится в Саратове, а завтра-послезавтра отправится на снежный сбор в Тюмень. «Там же будет и Цветков, но я не могу сказать, что это спарринг-партнер. Они вместе были в Сочи, но у каждого свои задачи», — сказал Касперович.

Касперович отметил, что при плохой погоде есть резервный вариант для сбора — Ханты-Мансийск, который находится не очень далеко от Тюмени.

«В Тюмени всегда делают очень мобильно и быстро. Организаторы делают все идеально. Там действительно один из лучших комплексов в мире», — добавил тренер, отметив, что в комплексе «Жемчужина Сибири» уже подготовили лыжную трассу.