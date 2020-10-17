Российский боец ММА Александр Емельяненко сделал прогноз на боксерский поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

В интервью порталу «Всепроспорт» Емельяненко отметил, что Ломаченко — это трудолюбивый мужик, который идет к своей мечте и сметает всех соперников.

«Хорошо, что он выступает не здесь, иначе бы навыки похоронил и свою карьеру. В Америке он уже бился много раз, поэтому проблем с волнением и давлением у него быть не должно», — отметил Емельяненко, добавив, что у Лопеса есть мощный удар, однако вряд ли Ломаченко его боится.

«У «Ломы» бойцовский интеллект зашкаливает, очень нравится мне, как он умеет думать во время поединка», — подчеркнул Емельяненко, добавив, что украинцу стоит опасаться хуков с левой и с правой стороны.

«Предлагаю поставить на победу нашего парня, на Ломаченко», — заключил Емельяненко.