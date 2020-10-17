Российский тренер по биатлону Александр Касперович сообщил о том, что Александр Логинов, лидер сборной России по биатлону, прошел углубленное медицинское обследование в Москве.

В интервью РИА Новости Касперович сказал, что Логинов прошел обследование вчера, 16 октября.

«Пока с врачами не общался, если будут какие-то проблемы, то будем принимать решения по ситуации. Надеюсь, что все нормально. На сборе в Сочи беспокойств не было», — сказал Касперович, отметив, что решение Логинова пропустить летний чемпионат России в Тюмени было правильным.

В тот момент Логинова беспокоили сильные болевые ощущения в локте, и чтобы их не обострять, руке решили дать покой.

Напомним, Александр Логинов в сентябре восстанавливался от повреждения локтя, из-за чего ему не удалось принять участие в летнем чемпионате России по биатлону.