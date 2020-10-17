Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк может пропустить почти весь сезон-2020/21 из-за разрыва крестообразных связок колена.

Об этом сообщили в эфире телеканала beIN Sports. Футболист получил повреждение в матче пятого тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» и был заменен уже на 11-й минуте встречи. Ван Дейк столкнулся с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом и не смог продолжить встречу.

По данным источника, у Ван Дейка диагностировали разрыв крестообразной связки колена, из-за которого он может пропустить около 7-8 месяцев. Сейчас Ван Дейку 29 лет, в текущем сезоне футболист провел 8 матчей за «Ливерпуль» и стал автором одного забитого мяча.

Напомним, трансферное окно в Европе закрылось еще 6 октября.