Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

В интервью РИА Новости Глушаков сообщил, что был весь в игре и слышал фанатов только тогда, когда выкрикивали его фамилию.

«Такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен «Спартак», они кричат только «Глушаков-Глушаков», — отметил футболист, добавив, что болельщики скандировали только после забитых голов, когда чувствовали, что победа близка.

Также Глушаков высказался об эмоциях, которые испытал в матче против бывшей команды. «Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие», — сказал Глушаков.

Напомним, «Химки» уступили «Спартаку» со счетом 2:3.