Главные спортивные новости дня с футбольных полей и теннисных кортов — в традиционной подборке от Nevasport:

«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел в единоличные лидеры РПЛ

В матче 11-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1. В составе «Зенита» отличились по разу Дуглас Сантос, Александр Ерохин и Вячеслав Караваев. За «Сочи» один мяч забил Кирилл Заика.

«Спартак» обыграл «Химки» в матче 11-го тура РПЛ, Кокорин забил первый мяч

Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Игра прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 3:2. В составе «Спартака» дебютным мячом (с пенальти) отличился Александр Кокорин, по голу забили Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. За «Химки» по голу забили Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

Рублев вышел в финал SPb Open, в трех сетах обыграв Шаповалова

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова. Теннисисты провели на центральном корте комплекса «Сибур-Арена» больше двух часов и сыграли три сета. Счет по партиям 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Рублева.

«Милан» обыграл «Интер» в дерби благодаря дублю Ибрагимовича за 16 минут

«Милан» обыграл «Интер» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «россонери». За первые 16 минут первого тайма дубль в составе «Милана» сделал Златан Ибрагимович, затем «Интер» ответил лишь одним голом авторства Ромелу Лукаку.

«Краснодар» победил «Рубин» в 11-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе «Краснодара» отличились Кристоффер Ольссон, Реми Кабелла (с пенальти), Маркус Берг, а за «Рубин» гол престижа забил Карл Старфельт.

«Наполи» разгромил «Аталанта», Миранчук не дебютировал за клуб в свой день рождения

«Наполи» разгромил «Аталанту» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу-2020/21. Игра прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом тайме «Наполи» сумел забить четыре мяча в ворота соперника. На 23 и 27-й минутах дубль в ворота «Аталанты» сделал мексиканец Ирвинг Лосано, затем забили Маттео Политано и Виктор Осимхен. В составе «Аталанты» ответный мяч забил Сэм Ламмерс. У Алексея Миранчука в этот день был день рождения, но на поле он не вышел.