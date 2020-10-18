Гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов после матча с «Химками» (3:2) раскрыл детали новой трансферной политики «Спартака».

Газизов теперь не переплачивает за игроков различным сторонам. По словам гендиректора, много людей не получили деньги и очень сильно обижены на Газизова. Он видит по отношению к себе негатив, но продолжит гнуть свою линию.

«Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные… Для них я кто? Слово из шести букв», — сказал Газизов после матча.

В матче с «Химками» дебютировал новичок «Спартака» Виктор Мозес. Первый гол за красно-белых забил Александр Кокорин, реализовавший пенальти.