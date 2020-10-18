Гимнастка Дарья Дмитриева, которая является бывшей женой нападающего «Далласа» Александра Радулова, рассказала о разводе с хоккеистом. Пара поженилась в 2015 году, но спустя два года Радулов и Дмитриева развелись.

По словам Дмитриевой, были ситуации, когда она узнала, что он общается с другими девушками. Дмитриева отметила, что факт измены не подтверждался, Радулов не признавался, однако она могла судить по перепискам. Дмитриева призналась, что у нее началась паранойя.

«Даже нанимала детектива, мы нашли девушку из Твери, которая была у него ещё до меня. Я ей писала, чтобы она прекратила, предупреждала о проблемах, но она писала ему потом с других аккаунтов. Я сидела как хакер и наблюдала, читала онлайн его переписку», — сказала Дмитриева в эфире НТВ.

Дмитриева отметила, что это не было последней каплей, она очень долго его прощала и писала угрозы девушкам. По словм Дмитриевой, переписки были интимного характера.

Напомним, что Александр Радулов вместе с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе».