«Манчестер Сити» собираются сделать «Барселоне» предложение приобрести форварда Лионеля Месси в зимнее трансферное окно. Как сообщают английские СМИ, клуб из «Манчестера» хочет заплатить за аргентинца 15 миллионов фунтов. Сообщается, что , учитывая финансовые сложности «Барсы», каталонцы примут это предложение.

Предстоящим летом у Месси закончится контракт с испанским клубом. Если «Барселона» не найдет покупателя на 33-летнего футболиста, он может уйти из клуба бесплатно. Претендентом на Месси являются также клубы МЛС, а также французский «ПСЖ».

В текущем сезоне Месси сыграл за каталонцев четыре матча, забив один мяч и отдав две голевые передачи. В данный момент аргентинец оценивается в 100 млн евро.