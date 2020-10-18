Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко не согласен с решением судьей, которые присудили ему поражение в бою против нового чемпиона WBA, WBO, IBF в легком весе Теофимо Лопеса.

По словам Ломаченко, первая половина боя была равной. Боксер допускает, что соперник выигрывал на один-два раунда больше, но во второй половине он включился, считая, что забрал ее в свою пользу.

Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что я выиграл, но результат есть результат. Я поговорю со своим промоутером, менеджером и примем решение», – отметил Ломаченко.

До этого поражения на счету 32-летнего Василия Ломаченко было 14 побед на профессиональном ринге, из которых 10 — нокаутом, а также одно поражение.