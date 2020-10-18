Форвард «Спартака» Александр Кокорин оценил итог встречи одиннадцатогого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

В этой игре на 58-й минуте встречи Кокорин реализовал пенальти — это первый гол Кокорина в футболке «Спартака».

«Да что говорить, команда — красавцы. Много проблем перед матчем было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химиками» призывал журналистов не обращать внимание на форварда Александра Кокорина, который после перехода московский клуб практически не играет, восстанавливаясь после повреждения.