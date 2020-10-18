Коронавирус: сколько заболевших в России на 18 октября

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 15 099 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 185 смертей от коронавируса, а 5 377 человек выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 304 571.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 399 334 человек, из них уже выздоровели 1 070 576 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 24 187 человека.

По всей стране за время пандемии было проведено более 53,3 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 4610 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 674 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 460 новых заболевших.