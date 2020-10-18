В Интернете появилось официальное видео нокаута, который осуществил россиянин Саид Нурмагомедов в последнем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой российского спортсмена против дебютанта лиги Марка Штригля открывал минувшее шоу промоушена . Уже на 51-й секунде Нурмагомедов поразил филиппинца ударами рук, а затем жестким добиванием застаавил рефери остановить поединок.

Для 28-летнего российского бойца эта победа стала самой быстрой в профессиональной карьере. Боец легчайшего дивизиона победил в 14-м поединке при двух поражениях. Свой первый в UFC Нурмагомедов проиграл.

На активе 32-летнего Штригля стало 18 побед, три поражения и один бой без результата.

Отметим, что Саид не является родственником Хабиба, а лишь его однофамилец.