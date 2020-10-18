Сегодня состоится решающий матч в мужском одиночном разряде на турнире ATP в Санкт-Петербурге. В финале SPB Open сойдутся Андрей Рублев и Борна Чорич. Прямую трансляцию поединка можно будет смотреть здесь. Встреча Рублева и Чорича начнется сразу после окончания финальной игры в парном разряде.

Отметим, что Рублев впервые будет играть в финале домашнего турнира. В прошлом году он дошел до четвертьфинала, где был остановлен другим россиянином Даниилом Медведевым, который в финале обыграл Борну Чорича. Сейчас Медведев сложил чемпионские полномочия во втором круге, уступив американцу Опелке.