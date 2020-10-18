Французский судья Бенуа Бастьен назначен на игру первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и бельгийским «Брюгге».

Матч группы F состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Ему будут француз Фредерик Хакетт и Рой Хассан из Израиля. Резервным судьей выступит Карим Абед. Видеоассистентом арбитром назначен Бенуа Мийо, его помощником будет Вилли Делажо, также представляющий Францию.

Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19.55 по московскому времени. В параллельном матче группы F сыграют дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».