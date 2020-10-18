Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после игры одиннадцатогого тура РПЛ с «Химками» (3:2) рассказал о болезни полузащитника Зелимхана Бакаева.

По словам Газизова, в пятницу все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Ранее полузащитник находится в расположении сборной России, однако не принимал участие в матчах с Турцией и Венгрией.

Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная, — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

После матча с «Химками» «Спартак» вновь делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице с 24 очками. В этой встрече свой первый гол забил Александр Кокорин, реализовавший пенальти.