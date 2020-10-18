Украинская фигуристка Анастасия Шаботова успешно сделала тройной аксель в произвольной программе на турнире серии «Челленджер» в Венгрии.

Шаботова собрала 153,87 балла по итогам двух программ. Спортсменка одержала победу в соревнованиях.

Anastasiia Shabotova — 3A (+1.00 GOE)

(Budapest Trophy 2020, Junior Ladies Free Skate) pic.twitter.com/6H3UqVu5jv — Anything GOEs (@AnythingGOE) October 17, 2020

Напомним, что 14-летняя спортсменка перебралась из сборной России в сборную Украины перед сезоном-2019/20.

Напомним, в январе 2019 года Анастасия Шаботова получила известность после высказываний о том, что необходимо есть «правильный допинг», чтобы выигрывать.