Украинская фигуристка Анастасия Шаботова успешно сделала тройной аксель в произвольной программе на турнире серии «Челленджер» в Венгрии.

Шаботова собрала 153,87 балла по итогам двух программ. Спортсменка одержала победу в соревнованиях.

Напомним, что 14-летняя спортсменка перебралась из сборной России в сборную Украины перед сезоном-2019/20.

Напомним, в январе 2019 года Анастасия Шаботова получила известность после высказываний о том, что необходимо есть «правильный допинг», чтобы выигрывать.